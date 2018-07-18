РИАМО - 18 июл. Система кондиционирования в здании московского концертного зала «Зарядье» в первый день Московского урбанистического форума работала в усиленном режиме, но это не смогло нивелировать эффект от распахнутых дверей, выделяемого тепла от оборудования и присутствия большого количества людей, сообщила РИАМО в среду генеральный директор МКЗ «Зарядье» Ольга Жукова.

В первый день МУФ-2018 гости и спикеры отмечали некомфортно высокую температуру в помещениях минус первого этажа и холлов первого этажа, а также недостаточное кондиционирование и духоту.

«Московский урбанистический форум в первый день работы принял в нашем зале более 4 тысяч человек единовременно, при том что стандартная вместимость двух залов – 2 тысячи зрителей. Система кондиционирования на всех этажах работала в максимальном режиме, однако на первом этаже, где расположен вход с улицы, температура была выше нормы. Для обеспечения комфортного температурного режима и кондиционирования воздуха помещение должно быть закрыто. Однако формат проведения форумов и конференций предполагает перемещение зрительских потоков, в том числе и на улицу, поэтому вчера двери центральной входной группы были постоянно открыты», - сказала Жукова.

Она добавила, что во время проведения МУФ-2018 в здании расположены электросиловые кабели высокой мощности для обеспечения работы медийного контента стендового оборудования, выделяющего значительное тепло по всей территории фойе нижних этажей.

«Сегодня ночью все системы были поставлены в максимальный режим охлаждения. Сейчас в здании температура в норме. Зал полностью готов к дальнейшему приему гостей», - заключила гендиректор.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.