РИАМО – 18 июл. Чемпионат мира по футболу оправдал ожидания работающих в России букмекеров, за месяц турнира они приняли до 250 миллиардов рублей ставок, в том числе в нелегальном сегменте, сообщает в среду газета «Коммерсант».

«Неожиданные результаты на групповом этапе турнира обещали конторам сверхприбыли, но предсказуемая концовка чемпионата свела их до маржинальности в 8-9%. Теперь букмекеры надеются сохранить хотя бы часть новых клиентов, ожидая их резкого оттока в августе», - говорится в статье.

По объему принятых ставок и количеству игроков ЧМ-2018 побил все рекорды для российских букмекерских контор.

«Лига ставок» оценивает объем ставок, принятых на ЧМ-2018 работающими в России букмекерами, в 200-250 миллиардов рублей, включая серый рынок, то есть ставки в зарубежных компаниях без российской лицензии. В «Балтбет» оценивают оборот ставок в лицензированных букмекерских конторах в 120-130 миллиардов рублей, а в нелицензированных - примерно в полтора раза меньше. По итогам всего 2017 года объем принятых ставок составил 677 миллиардов рублей, из которых 59,5% пришлось на легальный сектор.

Большинство участников рынка отмечают, что количество активных игроков, ставок и оборот увеличились в два-три раза.

В целом ЧМ-2018 не принес букмекерам сверхприбылей: высокая результативность (была только одна нулевая ничья) и предсказуемая концовка (матч за третье место и финал) свели марижинальность до среднего уровня.

В «Балтбет» полагают, что в среднем она на ЧМ составила для контор 8-9%, таким образом, крупнейшие легальные букмекеры могли заработать 10-12,5 миллиардов рублей. Сумма ставок, принятых «Лигой ставок» на весь турнир, превысила сумму выплат на 9,9%.