РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. К 1 сентября в лицее №42 на улице Авиаторов в городском округе Люберцы заасфальтируют площадь перед учебным заведением, где проходят торжественные мероприятия, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду проинспектировал подготовку лицея №42 к новому учебному году.

«Сегодня (18 июля – ред.) в лицее №42 идет подготовка к новому учебному году, в частности, проводится капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала, замена окон. В неприглядном виде находится площадь перед школой, где проходят торжественные линейки. Мы ставим задачу до 1 сентября 2018 года эту территорию заасфальтировать», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что за учебный период помещения школ приходят в негодность.

«Первое сентября – это праздник, поэтому летом мы готовим сады и школы к учебному году. На эти цели финансирование составит 169 миллионов рублей. На летний период 2018 года запланированы работы по ремонту кровли в 17 образовательных учреждениях. Кроме того, произведут ремонт фасада в семи учреждениях, заменят окна – в 13, ремонт пищеблоков – в 15, ремонтные работы внутренних помещений – в 13, работы по благоустройству территории – в 18», – перечислил Ружицкий.

По словам директора образовательного учреждения Елены Юшко, в лицее №42 учится больше 900 детей, он построен в 1971 году по экспериментальному проекту.

«Ежегодно мы проводим определенные плановые и внеплановые ремонтные работы. В этом (2018 году – ред.) году полностью ремонтируем столовую и пищеблок, с 1971 года эта часть школы капитально не ремонтировалась, только меняли плитку на полу и проводили косметический ремонт», – уточнила Юшко.

Она добавила, что ремонтные работы в пищеблоке начали 2 июля.

«Уже проведет большой объем работ. На стенах было сложное покрытие, которое полностью сняли, стены оштукатурили, подготовили под плитку. К 12 августа пищеблок и столовая будут готовы», – заключила директор.