РИАМО - 18 июл. Десять аварийных построек ликвидируют до конца 2018 года в Подмосковье, они расположены в Волоколамске, Зарайске, Протвине, Серпухове и Сергиево-Посадском районе, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«До конца года планируется снос 10 объектов, пять из которых находятся в Волоколамске. Там будет произведен демонтаж аварийного сервисного комплекса, административно-бытового здания, двух незавершенных многоквартирных домов и недостроенного акушерского корпуса больницы», - сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

Он добавил, что планируется снести бесхозные постройки еще в четырех муниципалитетах.

«Также в планах муниципалитетов снос бесхозного производственного здания в Зарайске, нежилого здания в детском саду и расчистка свайного поля под жилой дом в Протвине, ликвидация самовольной постройки под магазин возле многоквартирного дома в Серпухове и детского садика в поселке НИИРП Сергиево-Посадского района», - добавил Аверкиев.

С конца 2017 года по поручению губернатора Московской области Андрея Ворбьева в Подмосковье ведется работа по ликвидации самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, среди которых большую часть занимают именно недостроенные и аварийные объекты.