Как проголосовать на временных участках на выборах губернатора Подмосковья

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В список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания могут быть включены жители Подмосковья, которые в Единый день голосования 9 сентября 2018 года будут находиться:

− в больнице;

− местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

− санаториях, домах отдыха;

− военнослужащие, которые оказались вне места расположения своей воинской части;

− а также лица, признанные временными переселенцами.

Для того чтобы жителя Московской области включили в список избирателей на конкретном избирательном участке, ему необходимо документально подтвердить:

− факт нахождения места жительства на территории данного участка;

− или факт временного пребывания (нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).

Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливает орган регистрационного учета граждан по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации.

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