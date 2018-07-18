Как проголосовать на временных участках на выборах губернатора Подмосковья

Выберите город, округ или район в московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)

В

Видное, Ленинский районВоскресенск, Воскресенский районВолоколамск, Волоколамский район

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитров, Дмитровский районДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)Звенигород (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломна (г.о.)Клин, Клинский район

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино, Лотошинский район

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайск, Можайский район

Н

Наро-Фоминск (г.о.)Ногинск, Ногинский район

О

Одинцово, Одинцовский районОрехово-Зуево, Орехово-Зуевский районОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкино, Пушкинский район

Р

Раменское, Раменский районРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск, Солнечногорский районСерпухов, Серпуховский районСергиев Посад, Сергиево-Посадский районСтупино (г.о.)

Т

Талдом, Талдомский район

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чеховский городской округ

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково, Щелковский район

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+24˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Пресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Пресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Общество
  3. Как проголосовать на временных участках на выборах губернатора Подмосковья
Общество

Как проголосовать на временных участках на выборах губернатора Подмосковья

Как проголосовать в местах временного пребывания жителям Московской области, читайте в материале РИАМО.
© Павлово-Посадское Информагентство, Алексей Андросенко
1

Кто голосует в местах временного пребывания

© РИА Новости, Виталий Белоусов

В список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания могут быть включены жители Подмосковья, которые в Единый день голосования 9 сентября 2018 года будут находиться:

− в больнице;

− местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

− санаториях, домах отдыха;

− военнослужащие, которые оказались вне места расположения своей воинской части;

− а также лица, признанные временными переселенцами.

Для того чтобы жителя Московской области включили в список избирателей на конкретном избирательном участке, ему необходимо документально подтвердить:

− факт нахождения места жительства на территории данного участка;

− или факт временного пребывания (нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).

Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливает орган регистрационного учета граждан по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации.

Как проголосовать на дому на выборах губернатора Подмосковья>>

2

Куда обратиться

© РИАМО, Галина Добрынина

Для включения в список голосующих на временном избирательном участке избирателю необходимо подать письменное заявление в УИК по месту своего временного пребывания.

Сделать это нужно не позднее 14.00 по московскому времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. 8 сентября 2018 года.

Информация о включении избирателя в список голосующих на избирательном участке по месту временного пребывания передается в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту своего жительства. В УИК по месту жительства будет сделана отметка с указанием номера того избирательного участка, на котором гражданин будет голосовать.

Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей, составляется УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Сведения для включения в этот список могут быть представлены как лично избирателем, так и руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает.

Как получить открепительное удостоверение и где можно проголосовать>>

3

Какие нужны документы

© РИА Новости, Нина Зотина

Избирателю необходимо представить паспорт для включения в список следующих сведений:

− фамилия, имя, отчество;

− год рождения (в возрасте 18 лет − дополнительно день и месяц рождения);

− адрес места жительства.

При этом граждане РФ, признанные вынужденными переселенцами, для включения в список избирателей по месту их временного проживания, помимо паспорта или документа, его заменяющего, представляют также документы, выданные миграционной службой.

Как проголосовать на выборах губернатора по системе «Мобильный избиратель»>>

Ольга Флягина
ПодмосковьеВыборы
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Загрузка...


На главной

Показать ещё