Как проголосовать на временных участках на выборах губернатора Подмосковья

Кто голосует в местах временного пребывания
В список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания могут быть включены жители Подмосковья, которые в Единый день голосования 9 сентября 2018 года будут находиться:
− в больнице;
− местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
− санаториях, домах отдыха;
− военнослужащие, которые оказались вне места расположения своей воинской части;
− а также лица, признанные временными переселенцами.
Для того чтобы жителя Московской области включили в список избирателей на конкретном избирательном участке, ему необходимо документально подтвердить:
− факт нахождения места жительства на территории данного участка;
− или факт временного пребывания (нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).
Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливает орган регистрационного учета граждан по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации.
Как проголосовать на дому на выборах губернатора Подмосковья>>
Куда обратиться
Для включения в список голосующих на временном избирательном участке избирателю необходимо подать письменное заявление в УИК по месту своего временного пребывания.
Сделать это нужно не позднее 14.00 по московскому времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. 8 сентября 2018 года.
Информация о включении избирателя в список голосующих на избирательном участке по месту временного пребывания передается в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту своего жительства. В УИК по месту жительства будет сделана отметка с указанием номера того избирательного участка, на котором гражданин будет голосовать.
Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей, составляется УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования.
Сведения для включения в этот список могут быть представлены как лично избирателем, так и руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает.
Как получить открепительное удостоверение и где можно проголосовать>>
Какие нужны документы
Избирателю необходимо представить паспорт для включения в список следующих сведений:
− фамилия, имя, отчество;
− год рождения (в возрасте 18 лет − дополнительно день и месяц рождения);
− адрес места жительства.
При этом граждане РФ, признанные вынужденными переселенцами, для включения в список избирателей по месту их временного проживания, помимо паспорта или документа, его заменяющего, представляют также документы, выданные миграционной службой.
Как проголосовать на выборах губернатора по системе «Мобильный избиратель»>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии