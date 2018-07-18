РИАМО - 18 июл. В специализированных футбольных школах столицы в настоящее время занимаются около 15 тысяч человек, при этом в турнирах «Кожаный мяч» в Москве в последний раз приняли участие порядка 13 тысяч юных спортсменов-любителей, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Примерно 15 тысяч мальчишек занимаются футболом в 20 спортшколах со специализированными отделениями по футболу. Больше трети этих ребят имеют уже спортивные разряды, еще примерно столько же – массовые разряды. Есть и перворазрядники, и кандидаты в мастера спорта, и даже мастера спорта международного класса», – сказал Гуляев в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

По его словам, на базе департамента работают бесплатные центры тестирования, которые помогают родителям точнее выбрать ребенку вид спорта по его способностям, интересам и здоровью.

«Идут в них обычно в канун нового учебного года, с августа. Вот тогда и поймем, сколько москвичей чемпионат заразил футболом. Пока же замечу, что интерес к футболу в городе и до чемпионата в последние годы приобрел характер устойчивой тенденции», – добавил Гуляев.

Он напомнил, что в Москве каждый год проходит турнир по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Он проводится в три этапа район – округ – город по трем возрастным группам: 10-11 лет, 12-13, 14-15. В нем участвуют мальчишки, которые занимаются в клубах и секциях по месту жительства.

«В этом (2018 году – ред.) году турнир прошел в мае. В нем приняли участие около 13 тысяч юных москвичей более чем из 600 команд. Но это любительский футбол. Всего же на базе учреждений нашего департамента играют в футбол примерно 400 тысяч москвичей», – отметил Гуляев.

Чтобы дети могли по-настоящему учиться играть в футбол, город вкладывает немалые инвестиции в материально-техническую базу, оплату тренеров.

«У нас реализуется программа строительства при детско-юношеских школах полей с подогревом, на которых играть в футбол можно круглый год. Четыре из них уже построены: в Южном округе – по Сумскому проезду, 26, Центральном округе – по улице Новорязанской, 29, на западе – по Мичуринскому проспекту, в Олимпийской деревне, 2, и на севере столицы – в Студеном проезде, 1-3. Еще три откроются до конца года, остальные – к 2020-му. Все поля с высококачественными искусственными покрытиями, близкими к натуральному по игровым характеристикам, оснащены необходимой инфраструктурой», – подчеркнул Гуляев.