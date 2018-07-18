РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Жителей Подольска в возрасте от 17 до 25 лет приглашают принять участие в стрелковом турнире, который пройдет с 30 июля по 4 августа, победитель получит смартфон известного бренда, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Второй общегородской призовой турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди молодежи пройдет в Подольске с 30 июля по 4 августа.Соревнования состоятся на базе пневматического тира «Ловушка» на улице Клемента Готвальда, 6В. Любой желающий может на месте зарегистрироваться и стрелять на результат с 12:00 до 00:00», – говорится в сообщении.

Участники будут использовать спортивную винтовку «ПИОНЕР-145». Каждому представят пять пробных и 10 зачетных выстрелов. Стрелять нужно будет из положения стоя на дистанцию 10 метров. Подсчет очков будет осуществляться судьей. Соревнование бесплатное.

«Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки от 17 до 25 лет. Церемония награждения победителей будет проходить 5 августа в 18:00 по адресу: улица Клемента Готвальда, 6В. Победитель получит смартфон Samsung-S7 и другие ценные подарки от спонсоров. Подробности можно узнать по телефону: 8(985)453-52-18», – отмечается в сообщении.