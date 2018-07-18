РИАМО - 18 июл. Синоптики предупредили жителей Москвы о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе в течение среды, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра на среду в Московском регионе.

«Порывы ветра до 15-17 метров в секунду ожидаются в столице сегодня, 18 июля. Московский регион окажется в зоне действия атмосферного фронта с юго-востока», - говорится в сообщении.

Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Количество осадков составить от 3 до 14 миллиметров. Воздух в середине дня прогреется до 26-28 градусов.