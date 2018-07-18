РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Директорам двух транспортных компаний, которые осуществляют перевозку жителей из Подольска в Чехов, указали обеспечить качественное выполнение рейсов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой наладить график движения автомобильного транспорта в округе. Он отметил, что в начале июля в микрорайоне Львовский не пошел автобус маршрута №61, который идет от станции «Львовская» до станции «Чехов».

«Перевозку пассажиров по указанному маршруту осуществляют Автоколонна №1788 и Чеховское ПАТП - филиалы ГУП МО «Мострансавто». В ходе проверки было установлено, что рейс, отправлением от остановочного пункта «станция «Львовская», был выполнен с задержкой на 6 минут по причине дорожно-транспортных заторов. Директорам филиалов было указано обеспечить качественное выполнение перевозок на данному маршруту», – сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев.

Он отметил, что в соответствии с данными АСУ «Навигация» с 1 по 12 июля 2018 года выполнение рейсов по данному маршруту составило 99,28%.