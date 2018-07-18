РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июл. В подмосковном Королеве двое мужчин погибли во время купания в реке Клязьма, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Шестнадцатого июля 38-летний мужчина утонул во время купания в необорудованном месте вне зоны спасательного поста в районе улицы Горького, 21, а вечером этого же дня 31-летний мужчина пропал в районе Шапкина моста.

«В 11:30 (17 июля – ред.) водолазами обнаружен труп пропавшего мужчины (у Шапкина моста – ред.). Оба погибших опознаны», – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о правилах поведения на воде. Нельзя купаться и тем более нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где есть спасатели. Нельзя уплывать на надувных матрасах далеко от берега и купаться в нетрезвом виде. Также при посещении пляжа, нельзя оставлять детей без присмотра.