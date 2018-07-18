РИАМО - 18 июл. В операционной детского травматологического отделения городской клинической больницы в Мытищах запущен в эксплуатацию новый рентген-аппарат типа «С-дуга», стоимость оборудования составила около 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что новый рентген-аппарат закуплен в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» и используется для проведения экстренных и плановых операций под рентген-контролем.

«Врачи Мытищинской больницы уже применяют новый аппарат для проведения различных операций. Например, с его помощью прооперировали ребенка 11 лет, поступившего с закрытым переломом левого предплечья со смещением. Пациенту установлены металлические фиксирующие пластины. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, выписка планируется уже в скором времени», – пояснил Марков.

В Московской области продолжается оснащение учреждений здравоохранение новым медицинским оборудованием. Только в 2018 году на эти цели направлено порядка 5 миллиардов рублей.