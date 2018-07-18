РИАМО – 18 июл. Первые «умные» дома, отвечающие всем стандартам программы реновации, в Москве построят до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«Те дома, которые сегодня проектируются Фондом реновации специально для программы, будут отвечать так называемому стандарту Smart 1.0. То все они будут отвечать стандартам «умного» дома. Первые такие здания появятся до конца 2020 года», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, такие дома будут оснащены домофонами с кнопками не только вызова квартиры, но и службы «112», а также объединенной диспетчерской службы. Кроме того, в домах будут установлены водосчетчики, автоматически передающие показания в службы учета. При этом дома будут полностью приспособлены для инвалидов. Также большое внимание будет уделено вопросам безопасности.

«Появятся камеры во дворах и в подъездах. Также в домах будут оборудованы «умные табло», где будет показана погода, можно будет посмотреть актуальные городские новости и еще много еще чего», — добавил Левкин.

Он подчеркнул, что дома, которые будут передавать Фонду реновации до этого времени, также будут частично оснащаться новыми технологиями.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 году по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 миллиона человек. В этом году власти рассчитывают переселить по программе около 10 тысяч человек.

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