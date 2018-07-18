РИАМО - 18 июл. Не стало музыканта группы «Доктор Ватсон» Игоря Браславского, он умер после продолжительной болезни, об этом сообщил поэт-песенник Александр Шаганов на своей страницы в Facebook.

«Горькая новость - не стало Игоря Браславского … Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе «Доктор Ватсон» и в сольной карьере. Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек. Игорь, спасибо что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд», – написал Шаганов.

Игорь Браславский – деятель культуры, композитор, заслуженный артист РФ. С 1994 по 2004 годы являлся солистом группы «Доктор Ватсон». Браславский написал гимн к Всемирным юношеским играм, которые состоялись в Москве в 1998 году. Среди его известных песен – «Лучшая женщина», «Ночь любви». В 2017 году Денис Майданов представил песню на музыку Браславского «Если судьба полет».