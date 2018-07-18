РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске на капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории в городской клинической больнице могут потратить порядка 2,5 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» опубликовало закупку на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница», клинико-диагностическая лаборатория, корпус №9. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 452 829,21 рублей. Источник финансирования – бюджет Московской области на 2018 год.

Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 30 июля. Капремонт необходимо будет выполнить по адресу: улица Кирова, дом 38. В работы включены шпаклевка, устройство плинтусов.