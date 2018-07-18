РИАМО - 18 июл. В подмосковных Химках произошел хлопок на кабельных сетях, в результате чего оказалось нарушено энергоснабжение нескольких домов, подачу электричества восстановили в течение полутора часов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Вчера был хлопок на кабельных сетях, в течение полутора часов все устранили и восстановили электроснабжение», - сказал собеседник агентства.

Ранее жители Химок сообщали, что в районе улицы Бабакина отключили свет и воду из-за взрыва на водяной подстанции.