РИАМО – 18 июл. В России разрабатывают законопроект о детском питании, согласно которому будет введена обязательная маркировка специальными чипами продуктов, предназначенных для детей, пишет в среду газета «Известия».

«Законопроект о детском питании, который сейчас разрабатывают в Совете Федерации, подразумевает введение маркировки продуктов. Это позволит не только снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, но — в идеальном варианте — ликвидировать ее», - отмечается в статье.

Как пояснила замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, прочитать полную информацию о продукте можно будет при помощи смартфона. Промаркированные продукты будут поставлять в том числе в школьные столовые и детские сады. При этом маркировка детской продукции не повлияет на ее стоимость.

По словам одного из авторов законопроекта - председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Михаила Щетинина, сенаторы рассчитывают внести законопроект о детском питании в Госдуму «до конца следующей недели».

Также планируются поправки в законодательство, позволяющие проводить внезапные проверки школ, детских садов, организаторов и поставщиков питания без согласования с прокуратурой.

Как рассказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян, в школьных столовых в течение этого года может появиться «детский хлеб». При этом детей в школах будут кормить только таким хлебом и запретят обычный. Хлеб будет обогащен минеральными веществами и витаминами группы B, железом и йодом, в него могут быть добавлены и некоторые биологические вещества, а также пищевые волокна.