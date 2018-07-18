РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июл. Цветомузыкальный фонтан появился в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил помощник начальника территориального управления «Нахабино» Никита Овчинников.

«Фонтан запустили на площади перед магазином «Верный». Он работает с 10:00 до 23:00. В 19:00 и 21:00 запускается цветомузыкальный сеанс», – сказал Овчинников.

Он добавил, что в рамках благоустройства территории также обустроены пешеходный тротуар от пересечения улиц Панфилова и Институтской до Сквера 300-летия инженерных войск и велодорожки – до площади перед торговым центром «Верный».

«Площадь перед «Верным» (магазином – ред.) была реконструирована. Заменили бетонное основание и положили декоративную плитку. Кроме того, на территории организовано уличное освещение и видеонаблюдение», – заключил Овчинников.