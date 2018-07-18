РИАМО – 18 июл. На Ташкентской улице на юго-востоке Москвы ранним утром в среду произошла дорожная авария, в которой погибли три человека, передает РИА Новости.

«Мужчина-водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентской в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира автомобиля», — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

ДТП произошло около 5:00 в среду напротив дома 12 по Ташкентской улице. По факту ДТП ведется расследование, устанавливаются причины произошедшего.