РИАМО – 18 июл. В поселке Постниково в новой Москве неизвестные совершили нападение на дом бывшего следователя по делу известного олигарха Михаила Ходорковского, ущерб составил около 30 тысяч долларов США, передает РЕН ТВ.

«В новой Москве преступники ограбили дом высокопоставленного сотрудника прокуратуры в отставке. 30 тысяч долларов похитили из дома бывшего начальника управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры России Владимира Лысейко», - отмечается в сообщении.

Лысейко осуществлял непосредственное руководство следствием по первому делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Ранее СМИ сообщили, что преступники напали на частный дом в Новой Москве в поселке Постниково. Они связали хозяев, убили их собаку и похитили крупную сумму денег.