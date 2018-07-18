РИАМО – 18 июл. Свыше 200 человек эвакуировали из торгово-гостиничного комплекса «Киевский» на западе Москвы, после того как в здании сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА Новости.

«После выброса дыма из дровяной печи и срабатывания пожарной сигнализации из ТГК «Киевский» в районе Дорогомилово были выведены более 200 человек», - сказал представитель экстренных служб столицы.

По его словам, в настоящее время пожарные проводят проверку всех помещений торгово-гостиничного комплекса.