РИАМО - 18 июл. Минувшей ночью пожар в торговом центре в подмосковном Солнечногорске был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 750 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в доме 8 по Крестьянской улице в Солнечногорске поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:30 17 июля. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу находится торгово-развлекательный комплекс «Солнечногорский пассаж». Горение происходило на втором этаже здания на площади 750 квадратных метров. Огонь был локализован в 15:00, открытое горение ликвидировали в 16:28 17 июля. Повышенный ранг пожара не объявлялся.

«В 00:15 - полная ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 30 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек, три единицы техники», - отмечается в сообщении.