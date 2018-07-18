РИАМО – 18 июл. В Москве на Садовнической улице рисуют граффити с изображением тренера сборной России Станислава Черчесова, вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбы, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании.

«Граффити уже появляется, рисунок уже сделан на 60%. На улице Садовнической, между Комиссариатским и Большим Устьинским мостами наш офис – это улица Садовническая, дом 36. Вот, там есть встроенная трансформаторная подстанция, она между нашим домом и соседним, одноэтажное здание, на стене этого здания начали рисовать три рисунка наших футболистов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшие дни граффити будет закончено.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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