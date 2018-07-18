РИАМО - 18 июл. Число дорожных аварий на федеральных трассах Московской области по итогам января-июня 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года сократилось на 16%, а количество пострадавших в ДТП – более чем на четверть, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«По итогам шести месяцев 2018 года количество аварий на дорожной сети ФКУ «Центравтомагистраль» в Московской области сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за период с января по июнь произошло 443 ДТП, что на 84 аварии меньше данного показателя в 2017 году. Существенно снизилась и тяжесть последствий ДТП: количество пострадавших сократилось на 26%», - отмечается в сообщении.

Снижение аварийности зафиксировано на трассах М-5 «Урал» (на 48%), М-8 «Холмогоры» (на 10%), М-9 «Балтия» (на 4%), А-107 «Московское малое кольцо» (на 11%) и А-108 «Московское большое кольцо» (на 3%), подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 43%), на Щелковском (на 32%), Симферопольском (на 28%) и Дмитровском шоссе (на 10%).

«Повышения уровня безопасности удалось добиться благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры. В 2017 году по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано 289 километров дорожной сети в Московской области, а также 18 мостов и путепроводов. Кроме того, было обустроено шесть километров барьерного, пять километров тросового и семь километров пешеходного ограждений, установлено 17 дополнительных светофорных объектов», - добавляется в сообщении.

В 2018 году планируется отремонтировать 130 километров федеральных трасс Московской области, в том числе 42 километра - капитально. Устройство защитных слоев износа запланировано на 173 километрах федеральных автодорог Подмосковья. Также дорожники проведут ремонт 18 мостов и путепроводов и построят новый надземный пешеходный переход на 51 километре трассы М-8 «Холмогоры».