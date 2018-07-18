РИАМО - 18 июл. Пользователям социальных сетей предложили собрать фотографии парка Горького разных лет в рамках акции #90историяпаркагорького, которая приурочена к юбилею парка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с парком Горького. К ним нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького», - говорится в сообщении.

К акции уже присоединились десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги акции подведут 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток.

Из виртуального пространства в реальное праздник переместится в конце лета. В честь круглой даты с 25 августа по 2 сентября в парке Горького пройдет большой фестиваль. На девяти парковых площадках проведут мероприятия, посвященные теме дня: музыке, спорту, театру, благотворительности, танцам, детям, знаниям, отдыху и искусству.

Например, в день музыки можно будет послушать выступления диджеев из стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки. Одним из гостей театрального дня станет лауреат «Золотой маски» Антон Адасинский. Вместе со своим театром DEREVO актер, режиссер и хореограф представит световой пластический спектакль.

В день благотворительности посетители смогут сделать доброе дело в проекте Meet for Charity, пообщаться с актерами и представителями медиа, а также помочь благотворительному фонду. В этот же день в парке выступит петербургский Упсала-цирк, в труппе которого работают люди с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

Второго августа пройдет заключительный концерт. Организаторы пока не говорят, кто станет хедлайнером музыкального шоу.