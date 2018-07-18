РИАМО - 18 июл. Трехэтажный особняк, построенный в XVIII веке в Хохловском переулке в центре Москвы, отреставрируют по программе «один рубль за один квадратный метр» до 2023 года, для него уже найден инвестор и арендатор, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главный дом городской дворянской усадьбы, в котором в 1802-1917 годах располагалась Московская межевая канцелярия, будет отреставрирован до 2023 года. В столичный департамент культурного наследия поступил проект реставрации здания, сейчас идет процедура его согласования», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в ходе Московского урбанистического форума.

У особняка богатая история, он сменил несколько хозяев. С 1753 года им владел один из графов Шереметевых, обустроивший в части дома церковь Воздвижения животворящего креста Господня. По причине болезни он не мог посещать городской храм в Хохловке. Потом усадьба перешла князьям Репниным. Последней частной домовладелицей стала княгиня Екатерина Лобанова-Ростовская (урожденная Куракина). У нее в 1802 году здание было куплено столичной казной для размещения в нем Межевой канцелярии.

Межевые канцелярии в Москве и Санкт-Петербурге образованы в 1765 году по указу императрицы Екатерины II. В них работали чертежники и землемеры. В 1770-1788 годах столичное ведомство находилось на Тверской улице, потом в Кремле, а оттуда переехало в Хохловский переулок.

В 1880 году было решено надстроить над домом третий этаж. Проект заказали известному архитектору Александру Каминскому (1829-1897), автору первого здания Третьяковской галереи. Строительство началось в 1885 году. По внешнему виду пристройка мало отличалась от основного здания: окна тоже сделали вытянутыми, правда, уже без сандриков. После 1917 года домовладение национализировали, в советское время там располагались разнообразные учреждения и ведомства.

Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» действует в Москве с 2013 года. Ее цель – привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Здания выставляются на открытые торги. Победители должны за пять лет вернуть им исторический облик, и только после этого начинает действовать льготная ставка. Срок аренды — 49 лет.

Сейчас по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год» в Москве отреставрировано уже 21 историческое здание. Среди них городская усадьба В.Ф. Колесникова на Таганской площади, знаменитый дом Петра Сысоева в Печатниковом переулке, в котором проходили съемки фильма Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», палаты дьяка А.Г. Ратманова в Большом Козловском переулке и другие.

На данный момент восстановительные работы ведутся еще на семи объектах. На торги, которые состоятся 19 июля, также выставлена усадьба XVIII века на Кремлевской набережной.