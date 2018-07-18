РИАМО - 18 июл. Около 129 тысяч книг, списанных из фондов библиотек департамента культуры Москвы, нашли новых хозяев с начала июля, около 127 тысяч книг пополнили домашние библиотеки и порядка 2 тысяч экземпляров забрали различные госучреждения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В начале июля на портале «Списанные книги» был запущен третий этап проекта. Сейчас на портале доступны для бронирования почти 35 тысяч книг. Из них 26 тысяч экземпляров предназначены для частных лиц, остальное могут забрать государственные организаций», - говорится в сообщении.

Если в течение трех месяцев с момента запуска третьего этапа проекта «Списанные книги» в его обменном фонде останутся какие-либо печатные экземпляры, то их смогут забрать коммерческие организации — кафе, рестораны и магазины, где есть книжные полки для посетителей.

«Не выходя из дома пользователи портала могут выбрать и забронировать понравившееся им издание. Вот и теперь более 50 тысяч книг горожане забрали буквально в первые два дня после его старта. В июле к проекту присоединились почти девять тысяч новых пользователей, таким образом, общее количество зарегистрированных пользователей портала «Списанные книги» достигло порядка 44 тысяч человек», — сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Всего в акции принимают участие более 220 московских библиотек, среди них Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека имени А.С. Грибоедова, библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, детская библиотека №178 — Культурный центр А.Л. Барто и другие.

Чтобы забрать домой списанные книги, необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать нужное издание и забронировать его. В день можно бронировать не более 10 книг. Спустя некоторое время о готовности заказа пользователю сообщат в личном кабинете или по электронной почте. Бронь действует три дня, продлить ее срок можно дважды. В течение этого времени нужно приехать за книгами в библиотеку.

Для юридических лиц предусмотрена отдельная регистрация. Они должны ввести наименование организации, ИНН, ОГРН и указать контактные данные. После подачи заявки информацию будут обрабатывать в течение трех дней. В случае положительного результата организация получит электронное письмо с логином и паролем для личного кабинета на портале. Для организаций максимальный заказ за сутки составляет 100 книг. Их необходимо забрать в течение 14 календарных дней после подтверждения брони по электронной почте или в личном кабинете.