РИАМО - 18 июл. Облачная погода, кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура поднимется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 26-28 градусов, по области плюс 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Температурный режим уже не такой жаркий, но по-прежнему выше климатической нормы (на 3-4 градуса).

«По влиянию на организм погода останется неблагоприятной и нагрузочной на механизмы термоадаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Недомоганием, в первую очередь, отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией», - предупреждают синоптики.