РИАМО - 17 июл. Стоимость проезда на всех видах пассажирского транспорта в Подмосковье с 1 июля не изменилась, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Стоимость проезда на пригородных электричках не меняется уже полтора года и остается на уровне тарифов 2017 года. Новые тарифы на проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья вступили в силу 1 января 2018 года. За последние четыре года рост тарифов был наименьшим», – говорится в сообщении.

Комитетом разработана модель для держателей карт «Стрелка», дающая им существенные преимущества на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Введена процентная скидка взамен рублевой, что дало двойной эффект: «чем дальше едешь – тем меньше платишь» и «чем чаще ездишь – тем меньше платишь».

Начиная с 11-ой и далее (за каждые 10 поездок), размер процентной (накопительной) скидки увеличивается на 7-14-21-28-35%. Принятая модель предусматривает специальные тарифы для учащихся и льготы для отдельных категорий граждан.

«Принятое тарифное решение учитывает социальную значимость перевозок, обусловленную во многом ежедневной маятниковой миграцией населения между Москвой и Московской областью, совершающего поездки на работу и с работы. Так как поездки «на работу/с работы», «на учебу/с учебы» могут составлять существенную долю в семейном бюджете, рост их должен быть подконтрольным. Поэтому обеспечение доступности транспортных услуг для населения – основная задача правительства», – отметила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

В 2018 году за первые десять поездок пользователи карты «Стрелка» платят 32,92 рубля, на последующие десять поездок уже действует скидка 7% и стоимость проезда составляет 30,62 рубля и так далее; с 51-ой и далее скидка составляет уже 35% от начального тарифа и стоимость проезда – 21,4 рубля.

Существенные скидки остаются для студентов и школьников. По единой транспортной карте учащихся с первой по тридцать пятую поездку в месяц тариф составит 16,46 рубля, а, начиная с тридцать шестой поездки – 33 копейки. По единой транспортной карте «льготная» одна поездка обойдется в 16,46 рубля.

Стоимость проезда, оплаченного за наличный расчет, с 1 января 2018 года составляет 48 рублей.