РИАМО - 17 июл. Около 1 тысячи лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за 6 лет, лесопожарная обстановка постоянно контролируется, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За шесть лет нашей деятельности (комитет лесного хозяйства Московской области создан в 2012 году – ред.) на землях государственного лесного фонда ликвидировано 953 лесных пожара на площади 425,03 гектара. Крупных лесных пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций не допущено», – сказал председатель комитета Иван Советников.

По его словам, этого удалось добиться благодаря созданной эффективной системе охраны лесов. Именно она позволяет обеспечивать стабильную лесопожарную обстановку на территории земель лесного фонда Московской области.

На вооружении комитета и его подведомственных организаций – ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» стоит самая современная техника: от вездеходов и беспилотников-дронов вертикального взлета до систем спутниковой связи.

Также создана четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах, обеспечен 100-процентный охват территории земель лесного фонда видеокамерами.