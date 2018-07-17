РИАМО - 17 июл. Доля безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья в дни проведения ЧМ-2018 увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свыше 15 миллионов пассажиров воспользовались картой «Стрелка» при оплате проезда в автобусах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Почти 15,5 миллионов человек оплатили проезд картой «Стрелка» во время ЧМ-2018. В аналогичный период прошлого года более 12 миллионов человек воспользовались возможностью безналичной оплаты проезда. Таким образом, доля безналичной оплаты проезда на общественном транспорте в дни проведения мундиаля в России возросла в среднем на 20%», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Оплата проезда на подмосковном общественном транспорте доступна любым способом: картой «Стрелка» и объединенной картой «Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией, а также с помощью мобильных устройств. При этом стоимость проезда по карте «Стрелка» и по банковской карте значительно дешевле, чем за наличные.

«Гости и участники чемпионата могли совершать оплату проезда не только с помощью транспортной карты «Стрелка», но и оплачивать поездку бесконтактной банковской картой. Такой сервис оплаты проезда на наземном транспорте внедрен на всех автобусах областных перевозчиков. За время проведения чемпионата мира по футболу доля использования безналичной оплаты у коммерческих перевозчиков возросла почти на 30% и составила чуть менее 5 миллионов транзакций», – отметил генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.

Подмосковье стало первым регионом в РФ, где внедрили оплату проезда бесконтактными банковскими картами и с помощью мобильных устройств на наземном транспорте. Оплата бесконтактной банковской картой доступна на всех автобусах областных перевозчиков. Оплата занимает несколько секунд: нужно приложить карту или мобильное устройство к терминалу, который есть у водителя или кондуктора на всех маршрутах. PIN-код для подтверждения транзакции не требуется. Кроме того, с июля текущего года стало возможным оплатить проезд одной банковской картой за четырех человек на одном рейсе.

«На 15% возросли показатели безналичной оплаты проезда у «Мострансавто» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, по банковским картам ежедневно совершается более 37 тысяч транзакций», – рассказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

По его словам, проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами был реализован в «Мострансавто» в начале марта. С запуском сервиса в период чемпионата мира гостям Москвы и Подмосковья не нужно было приобретать дополнительные карты для оплаты. Все операции они могли совершить привычным способом, с помощью банковской карты.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.