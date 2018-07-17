РИАМО - 17 июл. В Подмосковье необходимо решить сложную задачу по внедрению нового экологического стандарта, чтобы проблема мусора больше не беспокоила жителей, сообщил кандидат в губернаторы Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев провел встречу с лидерами общественного мнения региона. На мероприятии была затронута тема рекультивации закрытых полигонов, вместо которых планируется создавать современную систему утилизации и переработки мусора. Соответствующая работа ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 2016 года по итогам заседания президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«У нас с 50-х – 60-х годов, (некоторые полигоны чуть позже открывались – в 70-е – 80-е годы), до сих пор мусор засыпается землей. Эта устаревшая технология больше не используется в развитых странах. Перед нами стоит непростая задача, которую мы должны решить – внедрение нового экологического стандарта. Мы откроем первые в стране комплексы по переработке отходов с совершенно другим – высоким стандартом качества», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе закупают современное оборудование, внедряют передовые технологии, чтобы проблема мусора больше не беспокоила людей.

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап – комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам – на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев - выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.