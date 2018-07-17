РИАМО - 17 июл. Подмосковный экологический проект «Хранимиры» заинтересовал педагогов из других регионов России, на территории Рязанской области провели презентацию книг из данной серии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Цикл экологических сказок серии «Хранимиры» рекомендован министерством образования Московской области для внешкольных занятий по экологии.

«Цикл экологических сказок «Хранимиры» заинтересовал педагогов не только Подмосковья, но и других регионов России. Недавно по просьбе рязанских преподавателей в детской библиотеке Шацкого района Рязанской области прошла презентация книг серии, написанных Еленой Журек», – отмечается в сообщении.

Школьники с интересом знакомились с творчеством автора, слушали о волшебных существах, главных героях сказок, которые собрались помочь людям спасти Землю, все живое на ней от экологической опасности и дать им возможность понять и исправить свои ошибки.

«Презентация закончилась прослушиванием аудиокниги «Хранимиры». Мы не поросята», которая затрагивает тему раздельного сбора отходов и аккуратного обращения с ними», – добавляется в материале.

Цикл экологических сказок «Хранимиры» разработан и издается при поддержке министерства экологии и природопользования Подмосковья.