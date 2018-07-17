РИАМО - 17 июл. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного главка Следственного комитета РФ Александра Дрыманова, задержанного по делу о взяточничестве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ, сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 12 сентября 2018 года», – сказал собеседник агентства.

Сотрудники ФСБ во вторник задержали генерала Александра Дрыманова, который в конце мая подал рапорт об отставке с должности начальника столичного ГСУ СК РФ. Задержание бывшего руководителя московского Главного следственного управления СК РФ связано с уголовным делом вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода он был утвержден в должности указом президента. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец). Дрыманов тогда проходил по делу как свидетель.