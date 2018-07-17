РИАМО – 17 июл. Издательство «Альпина Паблишер» в честь своего 20-летия сделает подарки своим читателям – скидки на книги, билеты на лекции, мастер-классы, спектакли и музеи, говорится в сообщении пресс-службы издательства.

«В этом (2018 году – ред.) году издательской группе «Альпина» исполняется 20 лет. В честь юбилея «Альпина» организует распродажу: с 16 по 22 июля можно купить 20 главных книг «Альпины» со скидкой 20%. «Хочу и буду», «Атлант расправил плечи», «Пиши, сокращай» и другие бестселлеры можно приобрести по самой низкой цене из возможных. Подробности на промо-странице по ссылке», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Альпина» вместе с партнерами подготовила своим читателям умные подарки: билеты на лекции, мастер-классы, спектакли и в музеи, а также уроки английского, наборы настольных игр и даже завтрак или ужин вместе с любимым автором.

«Все покупатели, заказавшие одну или несколько книг из юбилейного списка, участвуют в розыгрыше призов. Результаты будут объявлены 26 июля в соцсетях издательства», – добавляется в сообщении.

В розыгрыше участвуют заказы, оформленные и оплаченные в интернет-магазине alpina.ru с 16 по 22 июля. Для участия необходимо приобрести одну или более книг из юбилейного списка 20 главных книг «Альпины» за 20 лет.

Читатели книг издательства также могут лично поздравить «Альпину Паблишер» с юбилеем, написав пост с хэштегом #альпина20.