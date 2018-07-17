РИАМО - 17 июл. Московские спасатели подняли с воды троих мужчин в столичном районе Строгино, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Около 20:00 в СЗАО спасатели поисково-спасательной станции «Строгино» вытащили из воды одновременно трех молодых людей. Происшествие произошло в 900 метрах от станции МГПСС и в 30 метрах от берега», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из молодых людей начал тонуть, когда обессилел при купании. Двое его друзей поспешили ему на помощь, но при попытке доставить друга на берег не рассчитали силы, сами обессилили и всем троим потребовалась помощь спасателей.

«При патрулировании зоны ответственности московские спасатели заметили молодых людей и поспешили к ним на помощь. Их подняли на борт катера, оказали первую помощь и доставили на ПСС «Строгино». Все молодые люди 1997 года рождения. Трезвые. Медицинская помощь им не потребовалась», – сказал сотрудник пресс-службы.