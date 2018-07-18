РИАМО - 18 июл. Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в среду и 19 июля, специалисты проведут работы по замене стрелочных переводов на станции Дрезна, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На станции Дрезна Горьковского направления Московской железной дороги 18 и 19 июля железнодорожники проведут плановые работы по замене стрелочных переводов, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Стрелка – сложный элемент путевой инфраструктуры, замена которого является достаточно трудоемким процессом, требующим времени и соблюдения определенной технологии», – говорится в сообщении.

В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Также из расписания выведут несколько дневных и вечерних пригородных электропоездов, курсирующих между станциями Москва и Железнодорожная, Петушки, Крутое.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».