РИАМО - 17 июл. Руководитель штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора и глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева сообщила, что намерена добиваться соблюдения законодательства в сфере чистоты и порядка от мусоровывозящих организаций и управляющих компаний региона.

Она отметила, что в рамках штаба всеми его членами ведется работа по профилактике появления навалов мусора. Один из важных факторов в этом направлении – добросовестная и точная работа компаний, ответственных за вывоз мусора, не допускающая скопления навалов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

«Управляющие компании должны своевременно и оперативно проводить работу по уборке территорий. Все организации, игнорирующие эти требования, будут не только привлекаться к административной ответственности, но и будут поставлены на особый контроль», – отметила Витушева.

По ее словам, на сегодняшний день по спискам Госжилинспекции штабом взяты на особый контроль 44 управляющие организации и 40 мусоровывозящих организаций, допустивших наибольшее количество нарушений чистоты.

«Территория в зоне ответственности данных компаний будет находиться в зоне самого пристального внимания Госадмтехнадзора и Госжилинспекции Московской области, для того, чтобы оперативно среагировать на появление нарушений в содержании объектов и территорий», – подчеркнула Витушева.