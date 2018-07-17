РИАМО - 17 июл. Количество перезаключенных договоров на вывоз мусора из садоводческих товариществ и частного сектора в Подмосковье возросло на 28%, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В рамках деятельности штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, созданного по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, ведется работа, направленная на перезаключение договоров на вывоз мусора. За три недели, прошедшие с момента создания штаба, его участники добились увеличения количества перезаключенных договоров на 28%», – сказала Витушева.

Она подчеркнула, что довольно позитивная ситуация сложилась в садоводческих товариществах региона.

«На текущий момент из 11,7 тысяч товариществ садоводов перезаключены договоры в 8,2 тысяч СНТ», – уточнила она.

По словам руководителя штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, в регионе уже более чем в 20 муниципальных образованиях региона договор перезаключен на 100%.

В «зеленой» зоне со стопроцентным результатом в частном секторе и СНТ на сегодняшний день находятся 24 муниципальных образования: городские округа Ступино, Жуковский, Люберцы, Луховицы, Химки, Подольск, Бронницы, Лобня, Фрязино, Протвино, Котельники, Долгопрудный, Дубна, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Серпухов, Балашиха, Чехов, Черноголовка, Электрогорск, Можайск, Талдом, а также Раменский и Щелковский муниципальные районы, перечислила Витушева.