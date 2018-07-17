РИАМО - 17 июл. Столичная программа долговременного ухода за пожилыми людьми, которые находятся на надомном обслуживании, будет готова до конца 2018 года, в рамках программы уже начала работать организация паллиативной помощи, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

«Программа (по уходу за пожилыми людьми на дому - ред.) будет подготовлена до конца года, и мы сможем совместно с некоммерческими общественными организациями сделать жизнь людей, находящихся на постельной койке, более качественной и более достойной», - сказал Петросян.

Он отметил, что в рамках готовящейся программы уже начала работать организация паллиативной помощи для тяжело больных, которой руководит центр паллиативной помощи Нюты Федермессер.

«Сегодня 130 тысяч москвичей находятся на надомном обслуживании, которых обслуживают социальные работники или патронажные сестры», - добавил Петросян.