РИАМО – 17 июл. Генпрокуратура РФ готова допросить сотрудников американских спецслужб по делу британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, о которых накануне говорил Владимир Путин на встрече с лидером США Дональдом Трампом, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Россия готова допросить 12 сотрудников ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США, при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера. Комиссия Мюллера может присутствовать на этом допросе при условии, если Россия, в свою очередь, допросит тех, кого подозревает в незаконных действиях. Речь идет об основателе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере и его партнерах.

«Имелись в виду те сотрудники иностранных спецслужб, а конкретно Соединенных Штатов Америки, которые участвовали в формировании ложных доказательств виновности гражданина России. Кроме того, они опекали господина Браудера в той преступной деятельности, которую он вел», – заявил Куренной в эфире Радио «Комсомольская правда».

В частности, Куренной назвал сотрудников АНБ Тодда Хаймана, который под присягой подписал тот самый иск со слов Браудера, и Светлану Энгерт,

которая забирала из России похищенные материалы уголовного дела. А также Александра Шварцмана – он опекал Уильяма Браудера в период его пребывания в США.

Кроме того, он назвал еще агентов ЦРУ Джима Роута – финансового распорядителя Браудера и Роберта Отто – замначальника разведывательного управления Госдепа.

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудеру в 2013 году был осужден заочно на девять лет колонии общего режима за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов в России более чем на 3 миллиарда рублей.