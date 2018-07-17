РИАМО - 17 июл. Более 240 тысяч рублей, переплаченных за отопление за два месяца, вернула по предписанию Госжилинспекции муниципальная управляющая компания из подмосковного Подольска, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По предписанию Госжилинспекции Московской области муниципальное унитарное предприятие «Стрелковская управляющая компания» произвела перерасчет платежей за отопление в доме №19 по улице Строителей в деревне Федюково городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

При проверке жалобы жителей дома инспекторы выяснили, что в феврале здесь вышел из строя общедомовой прибор учета тепловой энергии. Повторно его ввели в эксплуатацию 2 апреля. Все это время УК начисляла плату за отопление, исходя из данных, которые предоставляла ресурсоснабжающая организация.

В результате нарушения порядка расчетов жители дома только за два месяца переплатили почти четверть миллиона рублей.

«Стрелковской управляющей компании» предписали устранить нарушение и в установленный срок перерасчет был проведен. Инспекторы зафиксировали, что собственникам и нанимателям 90 квартир в доме возвратили 241,7 тысячи рублей.