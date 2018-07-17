РИАМО - 17 июл. Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора организовал работу по очистке от отходов земель лесного фонда в границах Московской области, за три неделю убрано свыше 480 свалок, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«В штаб, созданный по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьев, вошли представители различных органов местного самоуправления, в том числе и комитета лесного хозяйства Московской области. Благодаря им в лесах Подмосковья за три недели ликвидировано 484 свалки и навала мусора», – сказала Витушева.

Она отметила, что на сегодняшний день к ликвидации свалок в лесах, помимо сотрудников комитета, также подключились два региональных оператора по вывозу и ликвидации мусора, благодаря чему удалось достичь таких высоких показателей.

«В рамках профилактики повторного появления свалок проведена опашка 50 проблемных территорий, установлено 33 шлагбаума, пять аншлагов, перегорожено 14 съездов в лес. Кроме того, в качестве предупредительной меры планируется установка контейнеров для сбора мусора в местах массового посещения людей в лесах». – добавила она.