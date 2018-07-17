РИАМО - 17 июл. В подмосковном городе Одинцово с 19 по 21 июля впервые в России состоится Кубок Александра Овечкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В турнире, игры которого пройдут на арене ледового дворца «Армада», примут участие шесть команд из Московской области: «Атлант» (Мытищи), «Химик» (Воскресенск), «Кристалл» (Электросталь), «Капитан» (Ступино), «Армада» (Одинцово), «Клин»», – говорится в сообщении.

На хоккейную площадку выйдут игроки 10-11 лет. Перед началом матча-открытия произведут символическое вбрасывание. Финальный матч пройдет 21 июля. После его завершения состоится торжественная церемония награждения, в которой примет участие трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

Победителям соревнований вручат главный кубок, а всем призерам – медали. Также организаторы отдельно отметят хоккеистов в нескольких номинациях: «Лучший нападающий»; «Лучший защитник»; «Лучший вратарь».

«Александр Овечкин является выдающимся спортсменом, который прославляет нашу страну по всему миру. Проведение хоккейного турнира имени такого спортсмена как Александр – большая честь для Московской области. В этом (2018 году – ред.) году в нем принимают участие шесть команд из наших сильнейших хоккейных школ, которые воспитали уже много достойных мастеров. Мы сделаем все возможное, чтобы участники и гости Кубка получили незабываемые эмоции», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.