РИАМО – 17 июл. Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании во вторник поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

Во вторник законопроект также рассмотрели комитеты-соисполнители. Комитет Госдумы по охране здоровья и комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока также поддержали документ.

«Комитет в проекте заключения к законопроекту предлагает разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы». – говорится в сообщении.

Кроме того, комитет считает необходимым принять меры, обеспечивающие выплату пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и рассмотреть возможность внедрения страховых принципов социальной защиты работников от безработицы.

Помимо этого, согласно документу, парламентарии считают необходимым законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию, а также в целях сохранения трудоспособности граждан развивать систему медицинской профилактики и повышение качества медицинского обслуживания.

Как сообщал ранее зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 19 июля. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.