РИАМО - 17 июл. За пять лет сельское хозяйство Подмосковья сделало большой прорыв в развитии, впервые за 40 лет в регионе прибавилось количество коров и молока, сообщил журналистам во вторник фермер Олег Сирота.

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Пять лет назад, что сельское хозяйство, что бизнес считались проклятыми. Сейчас я могу сказать по своему опыту, что у нас прорыв, мы стали локомотивом в экономике. В Московской области растет производство молока, сыра», - сказал Сирота.

Он добавил, что впервые за 40 лет в регионе прибавилось количество коров и молока.

В период с января по май 2018 года в Подмосковье почти на 2% выросло производство молока, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, всего в 2018-м планируется произвести 682 тысячи тонн молока. Надои молока за тот же период увеличились на 3,9%.