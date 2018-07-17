РИАМО - 17 июл. Домофоны со специальной кнопкой для вызова служб спасения и коммунальщиков установят в подъездах домов, строящихся по программе реновации столичного жилфонда, сообщил во вторник журналистам в ходе Московского урбанистического форума руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«На домофонах новых домов реновации будет кнопка не только вызова квартиры, но и вызова служб спасения, коммунальных служб», – сказал Левкин.

Он пояснил, что на этих домофонах также будет находится кнопка для маломобильных групп населения.

«Параллельно с разработкой самой программы и стартовых площадок по поручению мэра Москвы начали заниматься разработкой смарт-стандарта 2.0, он появится в ближайший год-два», – сказал Левкин.

Он добавил, что на Московском урбанистическом форуме уже представлены стенды с элементами макетов будущих новых «умных» домов.

«Будут (в новых домах - ред.) стоять не просто водосчетчики – их показания будут автоматически подаваться в «Мосэнергосбыт». Будет обеспечена максимальная безопасность – камера во дворе, на подъезде и в подъезде. Все дома будут оборудованы «умными табло», где будут показана погода, можно будет посмотреть новости mos.ru. Еще много чего будет», – заключил Левкин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.