РИАМО - 17 июл. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» застройщику в подмосковном Ногинске, теперь компания сможет продавать жилье в двух домах ЖК «Истомкино Парк-2», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на два жилых дома №1 и №2, расположенных на улице Юбилейной в городе Ногинск», – говорится в сообщении.

Теперь ООО «Фаворит Девелопмент» сможет открыть продажи на жилые помещения в указанных домах, зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан.

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта жилого комплекса «Истомкино Парк-2». Дом №1 рассчитан на 300 квартир жилой площадью 13 322 квадратных метра. Дом №2 рассчитан на 185 квартир жилой площадью 9 138 квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет функцию по выдаче ЗОСТ в Подмосковье. При этом учитывается ряд факторов: так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.