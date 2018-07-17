РИАМО - 17 июл. Двое спортсменов из Подмосковья – Алина Мантуленко и Михаил Васильев – вошли в состав национальной сборной на первенство мира по синхронному плаванию, которое открывается в Будапеште 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Будапеште с 18 по 22 июля пройдет первенство мира по синхронному плаванию. В соревнованиях примут участие 2,5 тысячи спортсменов из более чем 180 стран.

«В состав национальной сборной России вошли представили Московской области: мастер спорта Алина Мантуленко и кандидат в мастера спорта Михаил Васильев», – отмечается в сообщении.

Турнир включает шесть дисциплин: плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг, плавание на открытой воде, синхронное плавание и водное поло. К соревнованиям допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил подмосковных спортсменов с попаданием в состав национальной команды.

«Алина Мантуленко и Михаил Васильев отлично себя проявили на первенстве России и на чемпионате Европы, став победителями турниров. Сейчас они начнут подготовку к 18-му чемпионату мира», – добавил министр.