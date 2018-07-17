РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Во вторник в подмосковном Подольске женщина получила травму головы после падения в обморок из-за жары, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проходила мимо парикмахерской на проспекте Ленина и увидела, что у входа стоит карета скорой помощи, к которой под руку вели женщину, на вид ей около 50 лет. Ее голова была перебинтована, однако шла она самостоятельно. По словам медперсонала, женщина упала в обморок из-за жары и пробила голову», – сказала очевидец.

По ее словам, пострадавшую госпитализировали накладывать швы. Очевидец также добавила, что инцидент произошел во вторник около 18:35.