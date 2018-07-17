РИАМО - 17 июл. В Подмосковье за три недели работы штаба ликвидации несанкционированных скоплений отходов убрали более 5 тысяч свалок и навалов мусора, наилучших результатов достигли в Зарайске, Серебряных Прудах и Ивантеевке сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области и глава штаба Татьяна Витушева.

«Все свалки, которые выявляются участниками штаба, заносятся в реестр, после чего их координаты передаются в администрации муниципальных образований. На сегодняшний день благодаря проделанной работе в Подмосковье ликвидировано 5,1 тысячи скоплений отходов», – сказала Витушева.

Руководитель штаба назвала муниципалитеты, в которых на минувшей неделе работа по ликвидации свалок велась наиболее активно и успешно.

«Лучшие результаты в уборке выявленного мусора показали администрации городских округов Зарайск, Серебряные Пруды, Ивантеевка, Озеры, Балашиха, Люберцы, Шаховская, Лобня, Клин и Мытищи», – перечислила Витушева.

Она подчеркнула, что в выявлении и ликвидации мусора принимают активное участие все исполнительные органы государственной власти, входящие в состав штаба.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создан в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помимо представителей Госадмтехнадзора Московской области, в работе штаба принимают участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, министерства государственного управления, министерства экологии и природопользования, а также Государственной жилищной инспекции и комитета лесного хозяйства Московской области, кроме того, привлечены органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

Цель работы штаба – не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления навалов, в случае появления – обеспечить их максимально быструю фиксацию и ликвидацию.